شكرا لقرائتكم خبر عن 7 قتلى ومصابون فى إطلاق نار بولاية كارولاينا الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقى ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب أربعة آخرون بجروج جراء إطلاق نار وقع في مدينة ويلمينجتون بولاية كارولاينا الأمريكية الشمالية، ليلة الجمعة إلى السبت، وفقا للأمن المحلى، بحسب " روسيا اليوم".

وقال رئيس شرطة ويلمينغتون، دوني ويليامز، لمحطة WECT التلفزيونية المحلية إن الحادث وقع أثناء أمسية في أحد المنازل غربي المدينة، حيث "تعرض ما لا يقل عن سبعة أشخاص كانوا موجودين هناك لإطلاق نار، وتوفي ثلاثة منهم".

وتابع ويليامز أن دوافع مطلقى النار لم يتم الكشف عنها بعد، مضيفا أن الشرطة تعمل حاليا على تحديد هوية المشتبه بهم.