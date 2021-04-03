شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم إرهابي على قاعدتين للجيش في الصومال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن قائد القوات المسلحة الصومالية، العميد أذوا يوسف راغي، أن قوات الجيش تصدت اليوم لهجوم مباغت شنته ميليشيا حركة الشباب الإرهابية على قاعدتين للجيش المالي، بمنطقتي أوطيغلي وبريري في محافظة شبيلي السفلى.

وأوضح العميد أذوا في تصريح وفق وكالة الأنباء الوطنية الصومالية أن الجيش كبّد ميليشيات الشباب الإرهابية خسائرَ فادحة في الأرواح، حيث تمكن من تصفية المتمردين الذين حاولوا الاقتراب من الثكنات العسكرية، مؤكدًا أن المناطق التي شهدها الصراع باتت آمنة ومستقرة وتحت سيطرة القوات المسلحة، وأن المعارك ضد العدو الإرهابي ستتواصل.

مما يذكر أن الجيش الصومالي يشن عمليات عسكرية خلال الأسابيع الأخيرة للقضاء على فلول ميليشيات الشباب الإرهابية.