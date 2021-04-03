شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 وفقدان العشرات في انهيار عقار بتايلاند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشرطة التايلاندية، مقتل 3 أشخاص على الأقل وفقدان العشرات؛ إثر انهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق بعد اشتعال النيران به في العاصمة (بانكوك).

وأفادت الشرطة - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم السبت - بأن اثنين من الضحايا من قوات الإنقاذ، وكانا يحاولان إخماد الحريق، فيما كان الثالث من سكان العقار.

وأضافت الشرطة أن هناك عددا من الأشخاص ورجال الإنقاذ لا يزالوا تحت أنقاض المنزل المنهار، وجاري تكثيف جهود البحث عنهم وإنقاذهم.