تحرك استخباراتي تركي.. حجب حساب "نورديك مونيتور" على تويتر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أمر قاضٍ تركي بحجب حساب موقع "نورديك مونيتور" السويدي على "تويتر"، بناء على طلب من الاستخبارات العسكرية في البلاد.

وذكر موقع "نورديك مونيتور" السويدي أن الاستخبارات العسكرية التركية طالبت بحظر حساب الموقع على "تويتر" بزعم أن مقالا نشر عليه يشوه سمعة القوات المسلحة التركية.

ووافق القاضي بالمحكمة الجنائية الثالثة في أنقرة، مصطفى جوربوز على الطلب المقدم في 26 مارس/آذار عام 2021 من قبل إدارة استخبارات هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية، وأمر بحجب حساب "تويتر" الخاص بالموقع السويدي.





وأرسل القاضي، الحكم إلى "تويتر" ومزودي خدمات الإنترنت في تركيا من أجل التنفيذ.

وجاءت الشكوى التي تقدمت بها القوات المسلحة التركية بعدما نشر "نورديك مونيتور" وثيقة عسكرية سرية كشفت كيف حدد الجيش التركي 131 جزيرة وصخورا في بحر إيجة كانت محل نزاع مع اليونان، وجهزت خططًا للسيطرة عليهم خلال أحد الصراعات.

وتضمنت الوثيقة الرسمية خريطة محددا عليها المواقع المتنازع عليها، ويبدو أن أكاديميات الحرب هي من أعدها. وجرى العثور على الوثيقة مدفونة بمرفقات ملف قضية في إزمير.

ولم يكلف القاضي نفسه للاستماع إلى دفوع "تويتر" أو نورديك مونيتور، وقضى بما طلب به الاستخبارات التركية.

وأشار "نورديك مونيتور" إلى أن القرار مؤشر آخر على كيف أصبح القضاء التركي أداة في أيدي حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بعد حملة تطهير شاملة استهدفت أكثر من 4 آلاف قاض ومدع عام باتهامات ملفقة.

فيما قال "تويتر" إنه لن يتخذ أي إجراء يتعلق بأوامر القاضي لحجب حساب "نورديك مونيتور" في الوقت الراهن.

وتعرض الموقع السويدي في السابق لحركة مشابهة، بعدما كشفت قصة نشرها الموقع عن تسجيل صوتي مسرب يكشف كيف ناقش مسؤولون أتراك كبار مؤامرة مزيفة للتدخل عسكريا في سوريا.

وحينها، استخدم القضاة "الأمن القومي" كمبرر للقرار الذي أمر بموجبه حذف أو حظر الوصول لمحتوى الموقع.