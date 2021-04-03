كامل الوزير لطالب جامعي: "انت حاطط الكمامة في جيبك ليه أنا ذنبي ايه تعديني"

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اليوم السبت، محطة السكة الحديد في محافظ المنيا، والتقى عددًا من المواطنين، واستوقف الوزير طالب جامعي بسبب الكمامة.

وقال الوزير للطالب: "عشان تتدخل المحطة لازم تلبس الكمامة، انت حاطط الكمامة في جيبك ليه ما تلبسها، لو عندك كورونا أنا ذنبي ايه تعديني، ما تحمي نفسك يا بني، دا عشان صحتك وصحة الأخرين".

وأضاف الوزير: "أنا ذنبي إيه أنك ترمي سجاير ونجيب موظفين تلمها، أنا عايزك تساعدني وتنصح الناس وتقول للآخرين، وأنا عارف انك مش هتمشي بعد كدا بدون كمامة وأنا نصحتك ولازم تقول للناس اللي بتعمل غلط لأ.. احنا منقدرش نقفل زي دول تانية عايزين ربنا يسترها معانا، ساعدني انت والمثقفين".