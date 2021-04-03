ميدكسيا جلوبال للخدمات الصحية تحصل على 5 ملايين جنيه تمويلًا لتوسع في أعمالها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء حجاج:

حصلت شركة ميدكسيا جلوبال المتخصصة في حلول ومنتجات التكنولوجيا الصحية على تمويل من مستثمر محلي بقيمة 5 ملايين جنيه بهدف زيادة رأسمالها والتوسع حجم أعمالها في البلدان العاملة بها، بحسب بيان من الشركة اليوم السبت.

وقال محمد فايق، رئيس الشركة إن ميدكسيا جلوبال تستهدف الوصول بحجم استثماراتها إلى 30 مليون جنيه بنهاية العام الجاري، مع التركيز على تطبيقات الصحة الرقمية digital health لمواكبة التطور التكنولوجي والمتغيرات العالمية داخل القطاع.

وكشف فايق أن الشركة تولي حاليا اهتماما كبيرا بملف التحول الرقمي وكيفية مساعدة مقدمي خدمات الرعاية الصحية وعلى رأسهم الأطباء في هذا الشأن.

وأضاف أن رقمنة القطاع الصحي يرتبط بكافة عناصر المنظومة الصحية بداية من شركات خدمات الاتصالات مرورا بالمستشفيات والحكومة والجهات التنظيمية إلى جانب المؤسسات التعليمية الطبية وصولا إلى المريض نفسه والذي يعتبر في قلب هذه المنظومة المتكاملة.

وتتواجد الشركة بشكل رئيسي في كل من الإمارات العربية وسنغافورة كما تخطط للتوسع بحلول منتصف 2022 بعدد من البلدان الأفريقية ومنها كينيا وأوغندا ونيجيريا من خلال عقد شراكات مع مزودي الخدمة هناك بهدف دعم احتياجات المنظومة الصحية وطبيعة المستخدمين.

وتأسست شركة ميدكسيا جلوبال عام 2009 وتعمل في مجال حلول التكنولوجيا الطبية والأنظمة الصحية الإلكترونية سواء تطبيقات على أجهزة الهواتف المحمولة أو الويب أو برامج إدارة مستشفيات وتحليل بيانات health care analytics والذكاء الاصطناعي AI.

وطورت الشركة تطبيقًا مجانيًا باللغة العربية على متجر جوجل بلاي خلال مارس 2020 لإرشادات الوقاية من فيروس كورونا تحت اسم «أطمن حمايتك من كورونا» بهدف توعية المجتمع وتسليط الضوء على الالتزام بالتدابير الاحترازية.