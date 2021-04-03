بالفيديو- راكب لكامل الوزير: أنا بدفع 30 جنيه في اليوم.. والوزير: "القطار جديد بمبلغ كبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

زار الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اليوم السبت، محطة السكة الحديدية في محافظ المنيا، ووجه الوزير برفع مستوى النظافة، وإزالة المصلى الموجود خلف مولد الكهرباء الاحتياطي وبناء مسجد مكانها أو إقامة مصلى بالطابق الأرضي.

وطالب الوزير بضرورة تنظيف المحطة، وخاصة المنطقة المجاورة لمولد الكهرباء، وحذر الوزير من المخلفات الموجودة بالمحطة قائلًا: "المنظر مش حضاري كل دا نار ممكن يتسبب في حريق".

والتقى الوزير أحد الركاب الذي قال: "ياسيادة الوزير أنا بدفع 30 جنيه مواصلات كل يوم ودا كتير أجيب منين"، ليرد الوزير: "القطار أرخص كتير من باقي المواصلات، ودا قطار جديد بمبلغ كبير".