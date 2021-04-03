استئناف حركة الملاحة بميناء البرلس في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، انطلاق رحلات الصيد، واستئناف حركة الملاحة البحرية بمياه البحر المتوسط وبحيرة البرلس بشمال المحافظة، وبنهر النيل بعد توقفها لمدة يومين، لسوء الأحوال الجوية.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، برئاسة المحاسب نصر عبدالهادي، إشارة من إدارة ميناء البرلس، باستئناف حركة الصيد والملاحة، بعد فترة توقف دامت يومين.

وتضمنت إشارة استئناف حركة الملاحة بميناء البرلس، سروح 180 مركب صيد في عرض البحر المتوسط، في رحلات صيد بعد تزويدها بالوقود والثلوج.