هولندا تعلق استخدام لقاح استرازينيكا

ابوظبي - سيف اليزيد - علقت هولندا استخدام لقاح استرازينيكا في حملة التطعيم ضد كورونا مؤقتاً.

وكانت وزارة الصحة الهولندية قررت مساء أمس الجمعة عدم استخدام اللقاح في تطعيم الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما، وذلك على خلفية حدوث تأثيرات جانبية خطيرة لدى نساء.

وبعد مشاوراتها مع الوزارة، قررت المكاتب الصحية في هولندا اليوم السبت تعليق كل التطعيمات بلقاح استرازينيكا مؤقتا لمنع الهدر في اللقاح لأنه لا يمكن ضمان الاستفادة من كل الأمبولات التي سيتم فتحها للتطعيم مع قلة عدد القادمين.

وكان من المنتظر تلقيح نحو 700 شخص تزيد أعمارهم عن 60 عاما بلقاح استرازينيكا في الأيام المقبلة.

ومن المنتظر أن يسري قرار التعليق مؤقتا حتى السابع من الشهر الجاري.

ويتمثل السبب في قرار الوقف المؤقت للتطعيم باسترازينيكا في ورود خمسة بلاغات عن حالات تجلط دموي لنساء تتراوح أعمارهن بين 25 و65 عاما وانتهت إحدى هذه الحالات بوفاة صاحبتها.

وحسب وزارة الصحة، فإنه يجري البحث فيما إذا كانت هناك علاقة لهذه الحالات بالتطعيم.

يشار إلى ان عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاح استرازينيكا في هولندا وصل حتى الآن إلى قرابة 400 ألف شخص.