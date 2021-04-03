روسيا تتجاوز حاجز الـ 100 ألف وفاة بكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس "كورونا" المستجد في روسيا اليوم حاجز الـ 100 ألف حالة بعد تسجيل 384 حالة جديدة خلال يوم واحد مقابل 400 وفاة أمس، ليبلغ العدد الإجمالي 100017 حالة وفاة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا بروسيا عن ارتفاع في عدد الإصابات الجديدة خلال الساعات الـ24 الماضية بتسجيلها 9021 إصابة مقارنة بـ 8792 في اليوم السابق ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى أربعة ملايين و572 ألفا و77 إصابة.



في سياق متصل، أعلن مدير مركز "غاماليا" الروسي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر غينسبرغ، أنه سيتم تطعيم 60% من المواطنين الروس قبل نهاية الصيف المقبل.