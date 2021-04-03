الشبكة الوطنية لشعب الرياضيات تعلن رفضها المساهمة في الهندسة البيداغوجية لنظام البكالوريوس

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت الشبكة الوطنية لشعب الرياضيات رفضها المشاركة بأي تمثيلية في إنتاج مضامين الوحدات المرتبطة بالرياضيات في الدفتر الوطني للضوابط البيداغوجية “CNPN” المؤطر لنظام البكالوريوس، الذي تقترحه الوزارة كبديل لنظام الإجازة، مؤكدة أن الهندسة البيداغوجية “لم تراع مقترحات الشعب، والهياكل”.

وأفادت الشبكة الوطنية لشعب الرياضيات لكليات العلوم في المغرب، في بيان لها تلقى “اليوم 24” نسخة منه، اليوم السبت، بأن ممثليها أجمعوا على أن نظام البكالوريوس سيكون له “وقع سلبي على مستوى، وجودة تحصيل الرياضيات في الجامعة المغربية بالنظر إلى الحيز الزمني الضئيل، الذي تخصصه الهندسة البيداغوجية المقترحة للوحدات المعرفية”.

وعبرت الشبكة ذاتها عن استغرابها لما أسمته “التغييب” الفعلي لمسلك الرياضيات من المقترح المطروح، على الرغم من مركزية هذا الحقل المعرفي في مختلف التكوينات الأكاديمية العلمية، والهندسية، والتقنية وغيرها، ودعت إلى مراجعة “شاملة، وجذرية للمشروع المقترح، خصوصا الهندسة البيداغوجية للمسالك، تأخذ بعين الاعتبار المعارف الأساسية، التي تشكل جوهر وظيفة الجامعة”.

وشددت الشبكة ذاتها على أن المراجعة الشاملة للمشروع “لن تتم إلا بالإشراك الفعلي للأساتذة الباحثين عبر الشعب، والهياكل المنتخبة”، كما أعلنت رفضها التنزيل “الأحادي، والمتسرع، والغامض لهذا النظام، الذي سيرهن مستقبل جامعتنا، ومستقبل الأجيال في بلادنا لما فيه من نقائص محورية تشكل بذور فشله، وإجهازه على جودة، ومستوى التكوين بصفة عامة، والرياضيات بصفة خاصة”.

وأكدت شعب الرياضيات في كليات العلوم في المغرب استعدادها لاقتراح “إجازة، أو بكالوريوس، وكل ما يلزم من تعديلات على دفتر الضوابط البيداغوجية، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصية البنيوية للمعرفة الرياضياتية، وتحافظ على المستوى الأكاديمي الجيد للسنتين الأوليين، مقارنة بالتكوينات المشابهة وطنيا”.