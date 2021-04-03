احتياطيو الوداد يريدون إثبات أنفسهم رفقة بنشريفة عند مواجهتهم لكايزر شيفس

جدة - عبدالحي حسين - يواجه الوداد الرياضي لكرة القدم نظيره كايزر شيفس الجنوب الإفريقي، اليوم السبت، بداية من الساعة الخامسة مساء، لحساب خامس جولات دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وشدت بعثة الوداد الرحال إلى العاصمة جوهانسبرغ من دون اللاعبين الأساسيين، بعدما فضل البنزرتي إراحتهم، إذ لم يسافر هو الآخر مع الفريق، مفضلا بقاءه في المغرب، بعد إسناده مهمة القيادة لمساعده محمد بنشريفة.

ويطمح بنشريفة إلى العودة بالنقاط الثلاث من جنوب إفريقيا، وتقديم مستوى جيد، كما يسعى اللاعبون، الموجودون في اللائحة، إلى إظهار مستوياتهم، وإثبات أنفسهم، مادامت الفرصة سنحت لهم ذلك.

رغم غياب الأساسيين بنشريفة لديه مفاتيح النجاح في المباراة للعودة بالنقاط الثلاث

سيعتمد بنشريفة في مباراة، اليوم، على نقاط رئيسية من الممكن أن تساعده في تحقيق الفوز، رغم غياب اللاعبين الأساسيين، إذ سيعطي شارة القيادة في الغالب للاعب كومارا، الذي سيتحمل مسؤولية الدفاع، كونه يعتبر من أكثر اللاعبين أصحاب الخبرات، في قائمة الوداد، التي سافرت إلى جنوب إفريقيا، على الرغم من غيابه عن المباريات السابقة، بسبب الإصابة، إلا أن خبرته، وتجربته في الأدغال الإفريقية ومستواه الجيد، يجعلون منه قائدا يعول عليه داخل الملعب.

وينتظر اللاعب سفيان المودن إشراكه أساسيا لتأكيد أحقيته بحمل قميص الوداد، خصوصا أنه يمتلك إمكانيات مهمة، يمكنها أن تساعده في الظفر بالرسمية، إذ سيعول عليه بنشريفة كثيرا في خط الوسط، لخلق التوازن، ومد كرات متقنة، وسانحة للتهديف للمهاجمين.

وسيمنح بنشريفة في الغالب قيادة الهجوم إلى العائد من الإصابة، بديع أووك، الذي غاب عن المنافسة لأكثر من شهرين، إلا أن مشاركته لبضع دقائق في المباريات الأخيرة جعلته يستعيد عافيته، ما سيجعله محور هجمات الوداد في المباراة، نظرا إلى تجربته، وخبرته وإمكانياته الهجومية، التي يتوفر عليها.

وستسند مهمة مساعدة أووك على الأرجح إلى زهير المترجي، الذي يملك مهارات فنية كبيرة، وحسا تهديفيا، سيجعله من أهم مفاتيح الوداد أمام دفاع كايزر، حيث تعتبر هذه المباراة مناسبة للمترجي لإتباث ذاته، وبأنه يستحق اللعب رسميا، عوض الاستنجاد به في الشوط الثاني من كل مباراة.

وفيما يلي التشكيلة المتوقعة للوداد الرياضي في مباراته اليوم أمام كايزر شيفس:

حراسة المرمى: عيسى السيودي.

الدفاع: زكرياء كياني، إبراهيما كومارا، محمد رحيم، بدر كادارين.

الوسط: سفيان المودن، أنس سرخات، بابا توندي.

الهجوم: بديع أووك، منصف الشراشم، زهير مترجي.

بنشريفة: مباراة كايزر ستكون صعبة على الطرفين

قال محمد بنشريفة، مساعد مدرب الوداد الرياضي، الذي أوكلت له مهمة قيادة الفريق في مباراة اليوم أمام كايزر شيفس، في المؤتمر الصحفي، إن مواجهة كايزر تشيفز، ستكون صعبة على الطرفين، خصوصا أن الفريق الجنوب إفريقي بحاجة شديدة إلى تسجيل الفوز.

وأضاف المتحدث نفسه: “نحن فريق واحد، كما أن الفريق الاحتياطي، الذي نعول عليه، يضم مجموعة من اللاعبين، الذين سبق أن حصدوا اللقب مع الفريق”، وأردف: “كثرة الاستحقاقات، التي تنتظرنا، تفرض علينا تجهيز جميع اللاعبين، مشوار الدوري لا يزال طويلًا”.

وختم بنشريفة حديثه: “لا أحد يضمن وجوده في التشكيلة الأساسية، لأن العطاء هو الفيصل بين اللاعبين”.

بديع أووك: رغم التأهل سنحمل شعار الفوز لتسجيل نتيجة إيجابية

قال بديع أووك، لاعب الوداد الرياضي، في المؤتمر الصحفي، الذي يسبق المباراة: “صحيح أن الفريق ضمن التأهل، لكن ذلك لن يمنعنا من حمل شعار الفوز لتسجيل نتيجة إيجابية”.

وأضاف أووك: “الوداد يريد من خلال مباراة اليوم، تكريس، وتأكيد أحقيته في بلوغ الدور المقبل”.

وختم المتحدث ذاته قوله بـ”نعلم أن المباراة ستكون صعبة، لأن خصمنا بحاجة إلى الفوز، سعيد بالعودة إلى أجواء المنافسة، غبت فترة طويلة، وعدت تدريجيًا”.

وشدت بعثة الوداد الرحال صوب جوهانسبرغ، يوم الثلاثاء الماضي، عبر مطار محمد الخامس في الدارالبيضاء، مرورا بمطار قطر الدولي “الدوحة”، ووصل، يوم الأربعاء 30 مارس، إلى مطار جوهانسبرغ الدولي، بعد رحلة استمرت عشرين ساعة.

وجدير بالذكر أن الوداد الرياضي يحتل صدارة مجموعته بعشر نقاط، ضامنا تأهه إلى الدور الموالي قبل جولتين من نهاية دور المجموعات، بعد تفوقه بخمس نقاط على كل من حوريا كوناكري الثاني، وكايزر شيفس الثالث، فيما يتذيل بيترو أتليتكو الترتيب بنقطة واحدة.