انت الان تتابع خبر بيع شارة القيادة التي القاها رونالدو بمبلغ كبير والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-04-03 | 12:29
357 مشاهدة
بيعت شارة القيادة التي رماها البرتغالي كريستيانو رونالدو أرضا تعبيرا عن غضبه لعدم احتساب هدفه ضد صربيا، في المزاد مقابل نحو 75 ألف دولار.
الشارة التي القاها البرتغالي في ارض الملعب قبل نهاية المباراة بثوان، التقطها رجل إطفاء يدعى ديورديي فوكيسيفيتش، والذي كان حاضرا في الملعب خلال المباراة التي جمعت المنتخب الصربي بضيفه البرتغالي يوم السبت الماضي ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.
وقام فوكيسيفيتش بعرضها في مزاد خيري للمساعدة في عمل نبيل، ليتم بيعها مقابل نحو 75 الف دولار للمساهمة في جمع مبلغ من اجل إجراء جراحة لطفل صربي عمره 6 أشهر والذي يعاني من مرض نادر وهو ضمور العضلات الشوكي يمكن أن يؤدي إلى الشلل أو الموت.
وتقدر كلفة العلاج بأكثر من مليوني يورو، علما بأن صربيا شهدت في الأعوام الأخيرة ارتفاعا في حملات جمع التبرعات لتمويل الرعاية الصحية لهذا المرض باهظة الثمن في الخارج.
وشهدت مباراة صربيا والبرتغال، التي انتهت بالتعادل 2-2، نهاية جدلية، بعدما وصلت كرة طويلة خلف المدافعين من البديل نونو منديش إلى رونالدو داخل المنطقة، تابعها في الشباك قبل أن ينقذها المدافع الصربي ستيفان ميتروفيتش، في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع (90+3).
وقام فوكيسيفيتش بعرضها في مزاد خيري للمساعدة في عمل نبيل، ليتم بيعها مقابل نحو 75 الف دولار للمساهمة في جمع مبلغ من اجل إجراء جراحة لطفل صربي عمره 6 أشهر والذي يعاني من مرض نادر وهو ضمور العضلات الشوكي يمكن أن يؤدي إلى الشلل أو الموت.
وتقدر كلفة العلاج بأكثر من مليوني يورو، علما بأن صربيا شهدت في الأعوام الأخيرة ارتفاعا في حملات جمع التبرعات لتمويل الرعاية الصحية لهذا المرض باهظة الثمن في الخارج.
وشهدت مباراة صربيا والبرتغال، التي انتهت بالتعادل 2-2، نهاية جدلية، بعدما وصلت كرة طويلة خلف المدافعين من البديل نونو منديش إلى رونالدو داخل المنطقة، تابعها في الشباك قبل أن ينقذها المدافع الصربي ستيفان ميتروفيتش، في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع (90+3).
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا