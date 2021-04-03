بيع شارة القيادة التي القاها رونالدو بمبلغ كبير

الشارة التي القاها البرتغالي في ارض الملعب قبل نهاية المباراة بثوان، التقطها رجل إطفاء يدعى ديورديي فوكيسيفيتش، والذي كان حاضرا في الملعب خلال المباراة التي جمعت المنتخب الصربي بضيفه البرتغالي يوم السبت الماضي ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.وقام فوكيسيفيتش بعرضها في مزاد خيري للمساعدة في عمل نبيل، ليتم بيعها مقابل نحو 75 الف دولار للمساهمة في جمع مبلغ من اجل إجراء جراحة لطفل صربي عمره 6 أشهر والذي يعاني من مرض نادر وهو ضمور العضلات الشوكي يمكن أن يؤدي إلى الشلل أو الموت.

وتقدر كلفة العلاج بأكثر من مليوني يورو، علما بأن صربيا شهدت في الأعوام الأخيرة ارتفاعا في حملات جمع التبرعات لتمويل الرعاية الصحية لهذا المرض باهظة الثمن في الخارج.



وشهدت مباراة صربيا والبرتغال، التي انتهت بالتعادل 2-2، نهاية جدلية، بعدما وصلت كرة طويلة خلف المدافعين من البديل نونو منديش إلى رونالدو داخل المنطقة، تابعها في الشباك قبل أن ينقذها المدافع الصربي ستيفان ميتروفيتش، في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع (90+3).