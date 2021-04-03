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اليوم.. اربع مواجهات في ختام الجولة الـ 26 لدوري الكرة الممتاز

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-04-03 | 11:49

اليوم.. اربع مواجهات في ختام الجولة الـ 26 لدوري الكرة الممتاز

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تختتم منافسات الجولة الـ26 من الدوري الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، بإقامة اربع مباريات في بغداد والبصرة.
وستقام ثلاث مواجهات في الثالثة عصرا، اذ سيستضيف ملعب الساحر احمد راضي مواجهة فريق الكرخ وضيفه نفط ميسان، فيما سيحل فريق نادي الصناعات الكهربائية ضيفا على الميناء في ملعب الفيحاء بالبصرة ، في حين يستضيف فريق نادي امانة بغداد في ملعبه فريق الكهرباء.

ويلتقي في آخر المواجهات وعند الساعة الخامسة والنصف، فريق نادي الطلبة وضيفه فريق الديوانية على ملعب الشعب الدولي.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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