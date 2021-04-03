التربية: أكثر من 29 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات التعليم المهني

الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "أكثر من 29 ألف طالب وطالبة ضمن فروع واختصاصات التعليم المهني شاركوا في الامتحانات التمهيدية (الخارجية) لهذا العام".

وشدد البيان "على الطلبة الممتحنين بضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية حفاظاً على سلامتهم من فيروس كورونا" .

