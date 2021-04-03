بكين وسيؤول تتعهدان بالتعاون لمواجهة مشكلات شبه الجزيرة الكورية

سيؤول – رويترز

ذكرت وكالة يونهاب للأنباء، السبت، أن الصين وكوريا الجنوبية تعهدتا بالعمل معاً لمواجهة المشكلات في شبه الجزيرة الكورية، وذلك خلال أول زيارة يجريها وزير خارجية كوري جنوبي للصين منذ ثلاث سنوات.

وقال وانغ يي عضو مجلس الدولة الصيني وكبير الدبلوماسيين في الحكومة الصينية، إن البلدين اتفقا على «دفع عملية حل القضايا المحيطة بشبه الجزيرة الكورية سياسياً».

وقال وزير خارجية كوريا الجنوبية تشونج إيوي-يونج إنه ينتظر من الصين لعب دور في صنع السلام بين الكوريتين.

ونقلت يونهاب عن تشونج قوله «لدى كوريا والصين هدف مشترك تجاه إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي تماماً».