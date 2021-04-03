شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يتصدر سباق الفرق ضد الساعة للدراجات بأم القيوين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد سباق أم القيوين للدراجات الهوائية الذي جرى صباح السبت إثارة كبيرة، وشهد الحدث فئات الفرقي ضد الساعة للأندية كبار وتحت 23 سنة، والهواة المواطنين لمسافة 52 كم، والفردي العام للإناث لكل من الأندية والهواة مواطنات والهواة مقيمات لمسافة 52 كم أيضاً.

ففي فئة الأندية كبار توج نادي النصر بالمركز الأول، تلاه فريق شباب الأهلي في المركز الثاني، ثم فريق نادي أبوظبي في المركز الثالث.

وفي فئة الأندية تحت 23 سنة حل فريق شباب الأهلي في المركز الأول، تلاه فريق نادي النصر في المركز الثاني، ثم فريق أبوظبي في المركز الثالث.

وفي فئة الهواة المواطنين حل فريق ترك إم 7 في المركز الأول، تلاه فريق الشعفار جميرا في المركز الثاني، ثم فريق تورك في المركز الثالث.

وفي منافسات الفردي العام للإناث التي جرت للأندية والهواة مواطنات والهواة مقيمات لمسافة 52 كم، تصدرت دراجة نادي النصر والمنتخب الوطني صفية الصايغ سباق فئة الأندية، تلتها الدراجة ميجان اسميث، ثم ليديا أدلين من نادي أبوظبي للدراجات.

وفي منافسات الهواة المواطنات، حلت المتسابقة هالة محمد من فريق الوثبة في المركز الأول، تلتها شهلة الحوسني من فريق شرطة دبي، ثم رقية عبداللطيف من فريق شرطة دبي، أما في منافسات المقيمات فتصدر ثلاثي فريق شرطة دبي الثلاثة مراكز الأولى سماح خالد، كرميلا شبرياني ومخبات زانوفا.

وشهد السباق وشارك في تتويج الأبطال، منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، وخليفة بن عمير نائب رئيس الاتحاد رئيس اللجنة الفنية، ونايف جكه الأمين العام المساعد رئيس لجنة الحكام من قبل الاتحاد، وسالم بوشليبي من نادي الشارقة بجانب ممثلي شرطة أم القيوين المشاركين في تأمين الحدث الرائد ناصر بوعصيبة، والنقيب جاسم الحمر.

وأشاد منصور بوعصيبة بمستوى السباق واعتبره سباقاً تأهيلياً يتم من خلاله تجهيز متسابقي الأندية لخوض غمار السباق المقبل بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة الذي ينطلق الجمعة في مضمار القدرة، كما أشاد بكل الجهود المبذولة من قبل القيادة العامة لشرطة أم القيوين التي ساهمت في تأمين سلامة المتسابقين ومستشفى أم القيوين والنادي العربي الثقافي الرياضي وكانوا سبباً من أسباب نجاح السباق.