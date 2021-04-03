شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سنوات ترميم.. أقدم سينما في موسكو تعيد فتح أبوابها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - أ ف ب

أعلنت سينما «خودوجيستفينيي»، أول دار سينمائية في موسكو وإحدى أقدمها في العالم، الجمعة إعادة فتح أبوابها أمام الجمهور في التاسع من نيسان/إبريل الجاري بعد أعمال ترميم واسعة استمرت سنوات.

وقد بيّنت صور التُقطت خلال جولة للصحفيين الجمعة هذه القاعة المعروفة لدى سكان موسكو والواقعة في مبنى شهير في حي أربات التاريخي، بحلة جديدة بالكامل.

وجُددت بعض العناصر التاريخية بينها النقوش الأساسية في الواجهة، فيما أضيفت زخارف جديدة من الفن المعاصر أو نمط آرت ديكو بإشراف من هيئة «ستريلكا» للهندسة في موسكو.

هذه القاعة السينمائية التي فتحت أبوابها سنة 1909 كانت الأولى في موسكو ومن بين الأوائل في العالم. وهي استقبلت شخصيات بارزة بينها ليف تولستوي، وفق تأكيد القائمين عليها.

وخلال الحكم السوفييتي، كانت سينما «خودوجيستفينيي» تتسع لحوالي ألف متفرج (في مقابل 500 حالياً). وفي 1926، شهدت القاعة خصوصاً العرض العالمي الأول لفيلم «باتلشيب بوتكمين» الشهير لسيرغي ايزنشتاين.

وأغلقت هذه السينما أبوابها أمام الجمهور منذ 2014 إثر أعمال التجديد التي كانت مقررة منذ 2010. ولم يُكشف عن قيمة أعمال التجديد.