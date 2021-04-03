دولية حمدان بن راشد للريشة الطائرة لأصحاب الهمم تختتم الأحد

ظهور 17 مصنفاً عالمياً في الحدث عزز نجاح النسخة الثالثة

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دبي: ”الخليج 365”

يُسدل الستار الأحد على بطولة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الدولية الثالثة للريشة الطائرة لأصحاب الهمم «دبي 2021» التي تقام على صالة مكتوم بن محمد في نادي شباب الأهلي برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي والتي شارك فيها 127 لاعباً ولاعبة من 29 دولة تنافسوا في 19 مسابقة والتي شهدت تطبيق أعلى المعايير الاحترازية العالمية والبروتوكول الطبي وفق الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة في إطار القواعد الإرشادية التي أوصت بها الجهات المعنية وحكومة دبي ومجلس دبي الرياضي بعد أن حققت بطولتا مسبار الأمل والقوس والسهم اللتان أقيمتا خلال الفترة الماضية نجاحاً منقطع النظير على الصعد كافة لاسيما الإجراءات الوقائية، خصوصاً أن الإمارات ظلت سباقة في التعامل مع جائحة كورونا لتحقيق المراد.

وظهر في هذا الحدث العالمي الأول للريشة الطائرة البارالمبية 17 مصنفاً من الأوائل على العالم، ما كان له المرود الإيجابي على المستوى الفني العام بالرغم من التوقف الإجباري الذي استمر لمدة 14 شهراً بسبب جائحة كورونا، حيث ضم المنتخب الهندي 3 أبطال، فيما شارك مع المنتخب الإندونيسي 7 لاعبين والمنتخب الماليزي لاعبان، إضافة إلى لاعب لكل من بولندا والبرتغال وسويسرا وفرنسا والنرويج.

وتضم قائمة المرشحين للوصول إلى منصات التتويج في الفئات المختلفة العديد من الأبطال العالميين يتصدرهم المصنف الأول عالمياً في فئة sl4 الفرنسي لوكاس الحاصل على ذهبيتي كوريا 2017 وسويسرا 2019 والذي فاز على الهندي راجان في ربع النهائي بشوطين دون رد 21/4 و21/3 حيث ظهر فارق الإمكانات بين البطلين ليتأهل البطل الفرنسي بأقل مجهود إلى نصف النهائي.

كما يعتبر البطل الهندي برمود مرشحاً بقوة للوصول إلى منصات التتويج في فئة sl3 والذي حقق فوزاً مستحقاً على الإندونيسي يوكان في ربع النهائي بنتيجة 21/13 و21/16.

وشهد ربع النهائي فوز الهندي بوغات على الإندونيسي اوكون 31/16 و21/13، فيما فازت الروسية تاتيانا على السويسرية ييرا 4/21 و10/21، ونجح الياباني كيتا في عبور الروسي الكساندر 21/12 و21/13، فيما فاز الماليزي ليك على مواطنه أحمد ازيدي 21/18 و21/17.

وأعربت صوفيا مدربة منتخب النرويج عن فخرها واعتزازها بزيارة دبي للمرة الأولى والظهور في الجهاز الفني لمنتخب بلادها في لعبة الريشة الطائرة لأصحاب الهمم.

ووجهت صوفيا الشكر إلى دبي واللجنة المنظمة على هذا التنظيم الاحترافي مثمنة التطبيق الاحترازي في الحدث، مبينة أنها ستحرص على التواجد في النسخ المقبلة لبطولات فزاع لأصحاب الهمم بعد مشاهدتها النسخة الثالثة على أرض الواقع خصوصاً أنها باتت من الأحداث العالمية المهمة في خريطة أصحاب الهمم، وقالت: «ارتفاع المستوى الفني رغم كل هذه التحديات بسبب جائحة كورونا لعب دوراً كبيراً أيضاً في نجاح الحدث».

وأضافت: «أتعامل مع اللاعبة هلا التي أقوم بتدريبها على أنها ابنتي وأتطلع أن تحقق مشاركتها كل الأهداف المرجوة وفق النهج المرسوم».