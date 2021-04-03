«غزوان الخالدية» يخطف لقب بطولة العين سبرنت

العين: عاطف صيام

توج الجواد «كسري» من إسطبلات العجبان العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان بلقب شوط «رماح» الرابع لمسافة 2000 متر «تكافؤ» مسجلاً زمناً قدره 02:21.32 دقيقة وبفارق 1.5 طول عن «مذهل» الوصيف.

وتوجت المهرة «إيه اس قوت» للشيخ حامد بن خادم بن بطي بلقب شوط القطارة الخامس لسباق المهرات والأفراس المبتدئة لمسافة 1600 متر، وسجلت زمناً قدره 01:51.74 دقيقة وبفارق أقل من طول عن الوصيفة «سندس».

وخطف الجواد «غزوان الخالدية» من أبوظبي ريسينج لقب بطولة العين للسرعة سبرينت لمسافة 5 فيرلونج بعدما قطع المسافة في زمن قدره 01:05.94 دقيقة وبفارق 2.25 طول عن ملاحقه «إم اتش رحال».

جاء ذلك في السباق الثالث عشر لهذا الموسم الذي احتضنه مضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف ليلة الجمعة وتألف من سبعة أشواط خصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة ما عدا الشوط الثاني الذي تم تخصيصه للخيول المهجنة وتنافست فيه 94 خيلاً وبلغ مجموع جوائزه المالية 520 ألف درهم.

وكان الحفل انطلق بكأس الوثبة ستاليونز لملاك الاسطبلات الخاصة برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة ونجح فيه الجواد «إيه إف عراب» لخالد النابودة في تحقيق المركز الأول لمسافة 1400 متر «تكافؤ» مسجلاً زمناً قدره 01:35.96 دقيقة وبفارق 5 أطوال عن «إيه إف سفن سكاي» الوصيف.

وتمكن الجواد «فاراسكاي» من خطف لقب شوط «الهيلي» الثاني لمسافة 1400 متر «تكافؤ» وهو الشوط الوحيد الذي تم تخصيصه للخيول المهجنة، بعد منافسة شرسة من الجواد «دبي شانل» وبفارق عنق عنه وحقق زمناً قدره 01:26.33 دقيقة، وظفر الجواد «أوزون لاير» من إسطبلات العجبان بشوط «الجيمي» الثالث لمسافة 2000 متر وبفارق طول كبير بلغ 9.5 طول عن أقرب ملاحقيه في زمن قدره 02:18.88 دقيقة.

واستطاع الجواد «إيه إف سلطان» لخالد النابودة أن يحرز المركز الأول في الشوط السادس لمسافة 1000 متر مسجلاً زمناً قدره 01:07.98 دقيقة وبفارق 6.5 طول عن صاحب المركز الثاني، ليحصد النابودة الثنائية في هذا السباق بعد تتويجه بكأس الوثبة ستاليونز في بداية الحفل.