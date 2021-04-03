وفد لجنة «خليجي 25» يصل إلى البصرة الأحد

يصل وفد لجنة «خليجي 25» إلى محافظة البصرة العراقية يوم الأحد لغرض التباحث مع الجانب العراقي حول آليات تنظيم العراق للبطولة الخليجية المقبلة.

وقال عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة العراقي في منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نتابع بشكل دقيق الاستعدادات لغرض استقبال وفد لجنة خليجي 25 والذي من المؤمل أن يصل يوم الأحد المقبل».

وأكد درجال أن الطواقم المتقدمة في دائرتي شؤون الأقاليم والهندسية تُواصل أعمالها بالتعاون مع الحكومة المحلية في البصرة كفريق عمل واحد لتعزيز موقف العراق وأحقيته باستضافة البطولة.

يذكر أن قطر أعلنت عن اعتذارها استضافة خليجي 25 وأبدت دعمها للعراق في تنظيمه.