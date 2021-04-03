اتحاد الكرة المصري يخاطب ليفربول لمشاركة صلاح في الأولمبياد

القاهرة: ”الخليج 365”

أرسل اتحاد الكرة خطاباً رسمياً إلى نادي ليفربول الإنجليزي يطلب فيه تواجد محمد صلاح في قائمة المنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد طوكيو المقرر لها يوليو المقبل 2021، وينتظر مسؤولو الجبلاية رد النادي الإنجليزي.

ووضع شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي محمد صلاح ضمن القائمة التي ستشارك في أولمبياد طوكيو، نظراً لأن لوائح البطولة تمنح المنتخب ضم 3 لاعبين فوق الـ23 عاماً.

وأوضح المدير الفني للمنتخب الأولمبي أن 30 يونيو آخر موعد لإرسال القائمة النهائية المشاركة في أولمبياد طوكيو، التي ستضم 18 لاعباً، بالإضافة إلى 4 لاعبين احتياطيين تحسباً لخروج أي لاعب من قائمة الـ18.

وأكد غريب أنه لا يخشى مواجهة أي منتخب في البطولة، وأن منتخب مصر الأولمبي قادر على تحقيق إنجاز جديد في الأولمبياد، متابعاً: «أنا أول لاعب ومدرب مصري يشارك في الأولمبياد، كما أنني حصدت بطولة إفريقيا مع المنتخب وأنا لاعب ومدرب أيضاً».

وستقام دورة الألعاب الأولمبية في اليابان، الصيف المقبل، في الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبل، بعد تأجيلها من الصيف الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19».