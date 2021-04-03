شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" تتوجه للبحيرة والإسكندرية لمتابعة مراكز الشباب ضمن مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرك وفد برلمانى من لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، منذ قليل، لتفقد عدد من مراكز الشباب بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة، وذلك فى إطار مبادرة حياة كريمة، التى أطلقها رئيس الجمهورية، لتحسين مستوى الخدمات بالقرى.

يأتي ذلك فى إطار الزيارة البرلمانية التى تستمر لمدة 4 أيام تبدأها اليوم بمحافظة البحيرة، ومن المتوقع أن تشمل الزيارة محافظة الإسكندرية غدا الأحد.

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة في تصريحات صحفية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منح الريف المصرى قبلة الحياة بإطلاق تلك المبادرة، لافتا إلى أن اللجنة حريصة على رصد تلك الإنجازات الكبيرة التي تتحقق في عدد من مراكز الشباب ضمن المبادرة الرئاسية.

وأضاف حسين، أن الزيارة التي تقوم بها لجنة الشباب، تهدف آيضا لمتابعة عدد من مراكز الشباب التي تقدم أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة بشأن نقص عدد من الخدمات بها، لافتا إلى أن اللجنة ستعد تقرير مفضل عن نتائج أعمال الزيارة .

وحول لقاءات اللجنة اليوم لمحافظة البحيرة، أشار حسين إلى أن اللجنة ستبدأ زيارتها بلقاء اللواء هشام آمنة محافظة البحيرة، للتعرف علي جهود المحافظة في دعم مراكز الشباب، وتعزيز سبل التعاون بين اللجنة والمحافظة، لينعكس ذلك التعاون علي خدمة شباب المحافظة .

ونوه رئيس اللجنة إلي زيارة عدد من مراكز الشباب بالبحيرة، وهي مركز شباب المحمودية ،مركز شباب العطف مركز شباب سيدي دمين بجناكليس، تحت الإنشاء ومركز شباب زاوية صقر والذى يقع ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

ولفت الدكتور محمود حسين إلى أن اللجنة ستتوجه لمحافظة الاسكندرية في ثاني أيام الزيارة وستلتقي الدكتور محمد الشريف محافظ الإسكندرية، كما ستتفقد اللجنة عدد من الأندية ومراكز الشباب بالمحافظة، منها مركز شباب العامرية ،برج العرب القديم ،مركز شباب الجزائر ،ومركز شباب بهيج، منوها إلي أن اللجنة ستنهي زيارتها بتفقد ستاد الاسكندرية ونادي الاتحاد السكندري والنادي الاولمبي ومركز شباب الانفوشي والسيالة وسموحة والجياد .

ويضم الوفد البرلماني والذي يترأسه النانب محمود حسين رئيس اللجنة، كلا من النواب حسام غالي أمين سر اللجنة، درويش مرعي، حازم إمام ، محمد عمر طارق السيد، ولاء عبدالفتاح، خالد بدوي، هادية حسني، آية مدني، محمود توشكي، وابراهيم عبداللطيف أمين اللجنة.