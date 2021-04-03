شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عصام منتقدا وزير الإعلام: سياساته ارتكزت على الصدام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن أسامة هيكل وزير الإعلام لم يهتم باستدعاء مجلس النواب له لمدة تصل لـ 45 يوما وهو ما يمثل تجاهل لمجلس يمثل صوت الأمة وهو أمر غير مقبول .

وشدد "عصام"، أن مخالفات "هيكل" تعددت بين المالية منها بتحميل الموازنة العامة أموال فى نفقات لا داعى منها وكان الأفضل ترشيد منها شراء سيارات لمرافقيه، وأيضا مخالفات ترتبط بصدامه مع المؤسسات والهيئات الإعلامية، هذا بخلاف أن عمله خلال تلك الفترة الطويلة لم يشهد طرحه لرؤية ونموذج حقيقى للإعلام المصرى، بل تعامل بمنطق التنظيم الإدارى وليس تطوير المحتوى أو الدخول فى حوار مع الهيئات الإعلامية المنوطة .

ولفت إلى أنه لم يحدث حالة من الحوار بينهم فيما يمكن أن يرتقى بالإعلام ويزيد من قوته فى التصدى لخطابات الإعلام المعادى، كما أن الصحافة القومية لم يكن لديها محتوى قوى وخطاب متنوع مثل الشركة المتحدة على سبيل المثال فى تفنيد الأكاذيب التى تردد عن مصر أو فى تقديم محتوى يرتقى بوعى المواطن وثقافته .

وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن سياسة "هيكل" خلال تلك الفترة اتسمت بالتكبر ورفض النقد والصدام مع كافة المؤسسات، موضحا أنه بدلا من السعى لتوافق عمل على توجيه اتهامات للإعلاميين وتعامل التعالى والاتهامات لهم.

وأوضح عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن "هيكل" ارتكب جريمة فى حق الدولة بتولى منصبين فى نفس الوقت من خلال جمعه بين الوزارة وبين رئاسته لمدينة الإنتاج الإعلامى، وهو ما يعد مخالفة للدستور والقانون ويلغى فكرة توزيع المواقع ويمنع فرص المراجعة والانتقاد بشفافية على أعمال المدينة

وأضاف أن كل ذلك دفع التنسيقية إلى التقدم باستجواب ضده لسحب الثقة وسيصل الأمر إلى الإقالة والمحاسبة الجنائية، معتبر أن الأزمة الرئيسية تتمثل فى شخصه ومهاراته وقدراته.