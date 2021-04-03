شكرا لقرائتكم خبر عن حزب النور عن تطورات سد النهضة: الشعب المصرى لا يملك خيارا آخر فى قضية المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر حزب النور، بيانا أعرب خلاله عن تأييده للموقف المصرى الذى عبرت عنه القيادة السياسية، فيما يتعلق بأزمة سد النهضة الأثيوبي، ويرى أنه جاء بعد طول صبر من جانبنا، وطول مراوغة من الجانب الأثيوبي، و في نفس الوقت يُبقي البابَ مفتوحًا أمام الحلول السياسية للأزمة، ويجب أن تعرف إثيوبيا أن الشعب المصري لا يملك خيارًا آخر فى قضية المياه، ومن ثم فهو على استعداد للتضحية دفاعًا عنها إلى آخر مدى، مستعينين فى ذلك كله بالله تعالى، سائلين إياه أن يرعى بلادهم ويحفظها.

وأضاف حزب النور:" بل إن العرب جميعًا، الذين يرون مصر هي الشقيقة الكبرى لكل بلاد العرب، يعتبرون القضية قضيتهم، وكذلك كثير من مواطني ومسئولى معظم البلاد الأفريقية، لا سيما من عرفوا مصر بنيلها وجامعاتها، وأزهرها الذي تخرج فيه كثير من قادة القارة بل و من قادة العالم الإسلامي كله، و قيادات الجاليات المسلمة فى كثير من البلاد الأخرى".

نسأل الله أن يحفظ مصر منارة، و أن ينصرها على أعدائها، إنه ولي ذلك و القادر عليه.