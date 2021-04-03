شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر: الرحلة الذهبية لنقل المومياوات رسالة محبة وسلام من المصريين للعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن حزب إرادة جيل فى بيان له اليوم، رحلة موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة، مؤكدا أن التاريخ سوف ينحني اليوم تقديرا واحتراما لحضارة مصر.

وقال تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وعضو مجلس الشيوخ، إن هذا الحدث التاريخي الذى سوف تتابعه شعوب العالم اجمع يجعل كل مصرى ومصرية يفتخر بحضارته ويعتز بماضي الأجداد وحاضر الأباء ومستقبل الاحفاد.

وذكر تيسير إن رسالة مصر من وراء هذا الحدث هى رسالة محبة وسلام لكل شعوب العالم ووجه التحية لكل من سوف يساهم فى هذا الحدث التاريخى.

فيما قال الكاتب الصحفى محمود نفادى نائب رئيس حزب إرادة جيل، والمتحدث الإعلامي باسم الحزب، إن الشاب أحمد محمد فرج متولى مساعد أمين شباب الحزب أحد المشرفين الخمسة الذين تم اختيارهم للإشراف على مجموعة الشباب المشاركة فى استقبال المومياوات الملكية اليوم.

بينما قال أحمد فرج مساعد أمين شباب حزب إرادة جيل، الحزب أحد المشرفين الخمسة الذين تم اختيارهم للإشراف على مجموعة الشباب، إن عملية التدريب والبروفات للشباب كانت مستمرة طوال الشهور الثلاثة الماضية لعدد 105 شابا من شباب الجامعات المصرية وأجريت أمس البروفة النهائية داخل متحف الحضارة".