حرب الطرق.. مصرع شخصين وإصابة 30 آخرين وحالة 7 منهم خطيرة في انقلاب حافلة في القنيطرة

جدة - عبدالحي حسين - أفادت السلطات المحلية لعمالة إقليم القنيطرة، صباح اليوم السبت، أن شخصين لقيا مصرعهما، فيما أصيب 30 آخرين بجروح، 7 من بينهم إصاباتهم خطيرة.

ووفق ما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن الحادث نتج عن انقلاب حافلة لنقل المسافرين، كانت قادمة عبر الطريق الجهوية 405، في مدخل مدينة القنيطرة عبر الطريق السيار.

وتدخلت السلطات المحلية، والأمنية، ومصالح الوقاية المدنية، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي الإدريسي لتلقي العلاجات الضرورية.

كما تم فتح بحث من طرف السلطات الأمنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف، وملابسات الحادثة.