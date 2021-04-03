طقس السبت.. أجواء مستقرة بأغلب مناطق المملكة

جدة - عبدالحي حسين - تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية ليو غد السبت، تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية و بأمطار جد خفيفة و محلية، خلال الصباح و الليل، على السهول الشمالية و الوسطى،فيما ستخيم الأجواء المستقرة فوق كافة أرجاء المملكة مع سماء قليلة السحب إلى صافية.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشمالي بجنوب البلاد، وستكون ضعيفة ومتقلبة الاتجاه بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 02 و07 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 09 و15 درجة بكل من شمال و وسط البلاد، و كدا بالمنطقة الشرقية، وستكون ما بين 14 و 20 درجة بالجنوب و الجنوب- الشرقي للبلاد.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 15 و 20 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 20 و26 درجة بكل من السهول الشمالية، الريف، الواجهة المتوسطية، و المنطقة الشرقية، وما بين 25 و30 درجة بالسهول الوسطى ومنطقة سوس، وستكون ما بين 30 و37 درجة بالجنوب-الشرقي وبالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز، و قليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.