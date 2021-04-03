شكرا لقرائتكم خبر عن فلوريدا تحظر "جواز سفر كورونا" : يضر بخصوصية المرضى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر حاكم فلوريدا رون دي سانتيس، حظر استخدام "جوازات السفر الخاصة باللقاحات" المضادة لكوفيد في هذه الولاية الأميركية الواقعة بجنوب شرق البلاد، مشددا على حماية "الحرية الشخصية".

ويمنع الأمر التنفيذي الذي أصدره الحاكم الجمهوري موظفي الحكومة من إصدار أي "وثائق موحدة" تثبت أن شخصا تلقى لقاحا ضد كوفيد-19.

كما منع الشركات الخاصة في فلوريدا من أنّ تطلب أي نوع من الوثائق من زبائنها يثبت تلقيهم تلقيحا، أو أنهم حازوا مناعة بعد تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا.

ويعتبر الأمر الذي أصدره دي سانتيس الداعم الكبير للرئيس السابق دونالد ترامب، والذي ينظر إليه باعتباره مرشحا رئاسيا محتملا، أنّ "ما يسمى جوازات سفر كوفيد-19 تحد من الحرية الشخصية وستضر بخصوصية المرضى".