شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات في إيطاليا رفضًا للتجسس على هواتف الصحفيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتج صحفيون ومشرعون إيطاليون، يوم الجمعة، بعد تقرير كشف أن محققين تنصتوا على مكالمات هاتفية أجراها صحفيون.

وذكرت صحيفة "دوماني" الإيطالية أن من بين المحادثات التي اعترضها المحققون قبل بضع سنوات مكالمات صحفيين من وسائل إعلام إيطالية كاثوليكية وعلمانية ومحطة تلفزيون «راي» الحكومية.

ويعود التحقيق إلى سنوات قليلة مضت عندما كان مسؤولون سابقون في الحكومة الإيطالية يتخذون إجراءات صارمة ضد السفن الإنسانية التي كانت تنقذ المهاجرين في وسط البحر الأبيض المتوسط، وفق وكالة "اسوشتيد برس" الأمريكية.

وشجب "الاتحاد الإيطالي للصحفيين" التنصت على المكالمات الهاتفية، وطالب بمعرفة الجهة التي أصدرت أوامر بذلك، وأضاف الاتحاد أنه إذا كان الهدف من التنصت هو الكشف عن مصادر المراسلين، فإن الحقوق المهنية للصحفيين قد انتهكت.