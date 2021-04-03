شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع مدني وإصابة شرطي في انفجار قنبلة بأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل مدني وأصيب رجل شرطة في انفجار قنبلة زرعت على جانب طريق بمدينة "مزار شريف" بإقليم بلخ شمال أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وقالت شرطة إقليم بلخ لوسائل الإعلام إن الانفجار استهدف مركبة بمدينة "مزار شريف" حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحا.

وتردد أن المدني توفي متأثرا بإصابات خطيرة تعرض لها جراء الانفجار. يأتي ذلك فيما يحتدم العنف في أفغانستان رغم جهود لتحقيق سلام.