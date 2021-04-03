إصابة 8 شرطيين في أعمال شغب لمؤيدي الحكم البريطاني في أيرلندا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب 8 من عناصر الشرطة في أيرلندا الشمالية بحروق وإصابات في الرأس والساق خلال احتجاجات لمؤيدي الحكم البريطاني تحولت إلى أعمال شغب.

وقالت الشرطة في بيان إن 8 من أفراد الشرطة في بلفاست أصيبوا عندما قام محتجون بأعمال شغب ورشقوا الشرطة بأشياء كان من بينها قضبان معدنية ومفرقعات نارية.

وأشارت الشرطة إلى أنها اعتقلت 7 أشخاص في جنوب بلفاست بعد احتجاج صغير سرعان ما تحول إلى أعمال شغب.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن نحو 100 شخص تجمعوا في منطقة ميدان شافتسبري حيث تم توقع حدوث احتجاجات من قبل الموالين للحكم البريطاني.

ويتصارع هناك منذ عقود مؤيدو الاستقلال من أجل إقامة أيرلندا الموحدة المستقلة عن التاج البريطاني وأنصار الوحدة مع بريطانيا.

وتعتبر قضية أيرلندا الشمالية من أصعب البنود المتعلقة باتفاق الخروج البريطاني في 2020.