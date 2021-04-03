تظاهرات في كيبيك بعد مقتل 8 نساء في 8 أسابيع

مونتريال - أ ف ب

تظاهر الآلاف في كيبيك خصوصاً في مونتريال، الجمعة، تنديداً بالعنف ضد النساء بعد مقتل ثماني نسوة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية خلال ثمانية أسابيع، داعين الحكومة إلى تشديد إجراءاتها لمكافحة هذه الآفة.

وشهدت مونتريال التظاهرة الكبرى بين التجمعات المختلفة التي قارب عددها العشرين في المقاطعة، إذ شارك فيها أكثر من عشرة آلاف شخص وفق المنظمين.

وأطلق المتظاهرون، وأكثريتهم من النساء، هتافات بينها «طفح الكيل، لا نريد أي ضحية إضافية»، خلال المسيرة التي أقيمت في أجواء هادئة في وسط مونتريال. كما رفع المشاركون لافتات حملت شعارات بينها «لا نولد كامرأة لكننا نموت كذلك» و«نريد إصلاحات قبل أن نموت كلنا».

وكانت الشرطة أكدت، الجمعة، أن وفاة امرأة قبل أيام في شمال المقاطعة ناجمة عن جريمة قتل، لتكون ثامن جريمة تستهدف نساء في ثمانية أسابيع والثالثة عشرة منذ بدء الجائحة.