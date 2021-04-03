ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بالهند

ارتفع العدد اليومي للإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى مستوى قياسي جديد اليوم السبت، مسجلاً أعلى حصيلة منذ سبتمبر/أيلول بينما وصل العدد اليومي للوفيات إلى أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر، وذلك حسبما أظهر إحصاء لرويترز بناء على بيانات من وزارة الصحة.

وقالت الوزارة إن الهند سجلت 89129 إصابة جديدة و714 حالة وفاة، وطبقاً لإحصاء لرويترز فقد كان هذا أكبر ارتفاع في عدد الإصابات اليومية منذ 20 سبتمبر/أيلول من العام الماضي وأكبر عدد من الوفيات منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول.

وارتفع عدد الإصابات في الهند منذ بداية مارس/آذار وكانت أكثر الولايات تضرراً ماهاراشترا وهي أغنى الولايات الهندية والتي توجد بها العاصمة المالية مومباي.

وحذر رئيس وزراء الولاية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة من فرض عزل عام كامل للحد من الإصابات إذا لم يحد الناس من تحركاتهم.