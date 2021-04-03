وفاة «سمكة دجلة»

بغداد: زيدان الربيعي

توفي السباح الدولي العراقي، علاء الدين النواب، بطل السباحة العراقية المعروف وأحد أشهر السباحين العالميين الذي لُقِبَ من قبل مشجعيه من هواة رياضة السباحة بـ «سمكة دجلة» بعد معاناة مع مرض عضال.

وكان النواب قد أطلق عليه لقب «سمكة دجلة» بعد أن استطاع في 27 أغسطس 1959 عبور بحر المانش ليفوز كأول سباح هاوٍ بمسابقة ضمت محترفي السباحة في حينها.

ومن أبرز منجزات ومشاركات النواب مشاركته في مسابقة جرت في صيدا بلبنان عام 1957 لقطع مسافة 50 كم، وحلَ في المركز الثاني بعد السباح المصري عبد اللطيف أبو هيف، كما شارك في مسابقة كابري نابولي وحل في المركز الأول بين أكثر من 30 سباحاً من مختلف أنحاء العالم شاركوا في المسابقة، حيث قطع مسافة 33 كم بزمن قدره 10 ساعات و16 دقيقة.