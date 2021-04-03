الجوية يحلّق بعيداً بالدوري العراقي.. والشرطة يقسو على السماوة بسباعية

واصل القوة الجوية مهمة تحليقه بصدارة ترتيب فرق الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه القاسم بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الكفل في محافظة بابل ضمن الجولة السادسة والعشرين.

سجل هدفي القوة الجوية اللاعبان حمادي أحمد وهمام طارق في الدقيقتين 56 و64، فيما جاء هدف القاسم في الدقيقة 60.

وفي مباراة أخرى، تمكن الشرطة من تحقيق فوز كبير هو الأعلى هذا الموسم بعد أن تمكن من هز شباك ضيفه السماوة بسبعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الشعب الدولي في بغداد.

الأهداف السبعة سجلها اللاعبون المحترف الفنزويلي جيلمين ريفاس «هدفين» في الدقيقتين 18 و34، وعلي حصني في الدقيقة 26، وسعد ناطق في الدقيقة 55، والمحترف البرازيلي رافايل سيلفا في الدقيقة 75، وسعد الأمير في الدقيقة 79، وعمار غالب عند الدقيقة 91.

كما فاز زاخو على الحدود بهدف واحد دون مقابل سجله اللاعب زياد أحمد في الدقيقة 66، وبذات النتيجة فاز نفط الوسط على النفط، سجل الهدف من قبل المحترف المغربي عمر المنصوري في الدقيقة 61.