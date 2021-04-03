شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تستعد لـ«موكب ملكي» مهيب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة – رويترز

تشهد القاهرة، السبت، نقل 22 مومياء ملكية مصرية قديمة في عربات صُممت خصيصاً لذلك تسير بها في موكب ضخم مهيب إلى متحف جديد حيث تُعرض بشكل يضفي عليها بهاء أكبر.

وسينقل الموكب 18 ملكاً وأربع ملكات، معظمهم من ملوك الدولة الحديثة، من المتحف المصري في ميدان التحرير بوسط القاهرة إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط على بعد نحو خمسة كيلومترات إلى الجنوب الشرقي.

وتغلق السلطات طرقاً تطل على نهر النيل من أجل هذا الحدث الذي أُعد لجذب الاهتمام بالقطع الأثرية النفيسة في مصر، في وقت تأثرت فيه السياحة بشكل كبير بسبب القيود المرتبطة بجائحة «كوفيد-19».

وقال عالم الآثار المصري زاهي حواس إن كل مومياء ستوضع في كبسولة خاصة مملوءة بالنيتروجين لضمان سلامتها، وستوضع الكبسولات على عربات مصممة لحملها وضمان ثباتها.

وأضاف أن الاختيار وقع على متحف الحضارة لأن مصر تريد عرض المومياوات بطريقة تعبّر عن الحضارة وتنقل علماً وثقافة وليس لمجرد الترفيه كما كان عليه الحال في المتحف المصري.

واكتشف علماء الآثار المومياوات في خبيئتين بمجمع المعابد الجنائزية في الدير البحري بالأقصر وفي وادي الملوك القريب منذ العام 1871.

وأقدم هذه المومياوات، هي مومياء سقنن رع تاعا، آخر ملوك الأسرة السابعة عشرة والذي حكم في القرن السادس عشر قبل الميلاد ويُعتقد أنه لقي حتفه عندما تهشمت جمجمته أثناء المعارك مع الهكسوس.

وسيشمل العرض أيضاً مومياوات رمسيس الثاني وسيتي الأول وأحمس- نفرتاري.

وكانت الفسطاط عاصمة مصر بعد الفتح العربي في العصر الأموي.

وقالت سليمة إكرام أستاذة علم المصريات في الجامعة الأمريكية بالقاهرة: «من خلال حدث كهذا بما يصحبه من أضواء وبهاء، ستلقى المومياوات ما تستحق من إجلال». وأضافت: «هؤلاء هم ملوك مصر.. هؤلاء هم الفراعنة. وهذا سبيل لإظهار التبجيل والإجلال».