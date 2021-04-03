شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب مندهش من استبعاد «أرنولد» من تشكيلة إنجلترا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال يورجن كلوب مدرب ليفربول: إنه لا يتفهم قرار جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا باستبعاد ترينت ألكسندر-أرنولد من تشكيلته بتصفيات كأس العالم لكرة القدم، وحفز المدافع للرد بشكل إيجابي.

وخرج ألكسندر-أرنولد من تشكيلة إنجلترا التي ضمت 26 لاعباً لمواجهة سان مارينو وألبانيا وبولندا في تصفيات كأس العالم 2022 بعد أن قال ساوثجيت إن تراجع مستوى اللاعب البالغ عمره 22 عاماً كلفه مكانه بالقائمة.

وأضاف كلوب «إذا لم يكن ألكسندر-أرنولد ضمن تشكيلة إنجلترا فلا بد أنها تشكيلة بارعة إلى أقصى حد. أنا مندهش لعدم ضمه وأنا مدرب وأتخذ القرارات يومياً بشأن التشكيلات».

وتابع «أحترم جاريث وقراراته الشخصية لكنني لا أفهم ذلك لأن ألكسندر-أرنولد كان نموذجاً للظهير الأيمن في الكرة العالمية في الموسمين الماضيين وهذه هي الحقيقة وفي سن صغيرة جداً».

وكان ألكسندر-أرنولد من أكثر اللاعبين تعرضاً للانتقاد خلال حملة ليفربول الكارثية للدفاع عن لقبه بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم لكن كلوب يعتقد أنه استعاد مستواه بعد بداية صعبة شهدت إصابته بفيروس كوفيد-19.

وواصل «احتاج إلى بعض الوقت للانخراط في الموسم وبعدها أصبح من أكثر اللاعبين ثباتاً» مشيراً إلى أن ألكسندر-أرنولد يمكنه أن يستفيد من استبعاده من المنتخب.

وأوضح المدرب الألماني «لم يكن مع المنتخب لذا استغل الوقت في التدريب في أعلى مستوى وأظهر رد الفعل المطلوب وهو طموح جداً وأنا واثق من أنه يريد العودة للمنتخب».

ويحل ليفربول صاحب المركز السابع ضيفاً على أرسنال تاسع الترتيب في وقت لاحق اليوم.