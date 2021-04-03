«أميركي من أصول أفريقية».. معلومات جديدة عن مهاجم الكونجرس.. عمره 24 عاطل عن العمل

الشارقة - اميمة ياسر - عقب حادثة الدهس والطعن التي وقعت في المدخل الشمالي لمبنى الكونجرس، وراح ضحيتها ضابط وأصيب شرطيين كما أدت لمقتل المهاجم، كشفت وسائل إعلام أميركية معلومات جديدة، عن منفذ الهجوم وقالت إنه يدعى نوح غرين، ويبلغ من العمر 24 عاما من ولاية إنديانا، وله 7 أخوات و شقيقان.

وقالت شبكة NBC إنه كتب في منشورات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه فقد وظيفته.



كما ذكرت مصادر إعلامية أميركية أنه يعاني من اضطرابات عقلية و"البارانويا"، ويعتقد أن الحكومة عدو له والأجهزة الأمنية مثل ال FBI و CIA كانت وراء فقدان وظيفته.حسبما نشر موقع "العربية نت".

فيما نقلت مراسلة "العربية" عن شاهد عيان أن المهاجم، يبدو أميركي من أصول أفريقية وطوله 180 سم.

يحمل سكيناً

جاء ذلك، بعدما أعلنت شرطة العاصمة الأميركية دهس عنصرين من صفوفها قرب مبنى الكابيتول في واشنطن، اليوم، وطعن آخر بعدما صدمهما مسلح اقتحم بسيارته المدخل الشمالي لمبنى الكونغرس ثم هاجم الضباط بسكين، مؤكدة مقتل المهاجم بعد إطلاق النار عليه.

وكشفت رئيسة شرطة الكابيتول يوغاناندا بيتمان، في مؤتمر صحافي، أن المهاجم نزل من السيارة وبيده سكين وبدأ في السير باتجاه عناصر شرطة الكابيتول، وبعد ذلك أطلقوا النار عليه.

كما أعلنت مقتل أحد ضباط الشرطة جراء الحادث، مشيرا إلى أن ضابط الشرطة الثاني المصاب وضعه مستقر.

وقالت إن منفذ الهجوم ليس معروفا لدى شرطة واشنطن.

بدوره، أعلن قائد شرطة مقاطعة كولومبيا روبرت كونتي "لا يبدو أن الأمر يتعلق بالإرهاب".

تنكيس الأعلام

من جانبه عبر الرئيس الأميركي عن حزنه، وأمر بتنكيس أعلام البيت الأبيض تكريما للشرطي الذي قتِل.

إلى ذلك، تم إغلاق مبنى الكونغرس بسبب التهديدات الأمنية، التي دفعت، بحسب وسائل إعلام أميركية، الرئيس جو بايدن لدعوة فريقه الأمني للاجتماع.

يذكر أن أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في إجازة عيد الفصح وغير متواجدين في مبنى الكابيتول.

هذا وخضع الكابيتول لحماية مشددة عقب الاعتداء عليه في 6 كانون الثاني/يناير على يد متظاهرين مؤيدين للرئيس السابق دونالد ترمب.