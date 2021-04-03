بعد شهرين.. تعرف على مزايا العملات البلاستيكية بعد اقتراب صدورها في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

يقترب البنك المركزي من إصدار أول عملة بلاستيكية من مادة (بوليمر) من البنكنوت من فئة 10 جنيهات في يونيو المقبل مع افتتاح مطبعة النقد في العاصمة الإدارية الجديدة.

ويهدف المركزي من إصدار أول عملة بلاستيكية مصرية مواكبة التطورات العالمية وتعد خطوة إيجابية، لمواكبة التطورات العالمية، خاصةً وأن هناك عدداً من الدول أصدرت النقود البلاستيكية لما تتمتع به من مميزات كثيرة.

وكان المهندس خالد فاروق، وكيل محافظ البنك المركزي لدار طباعة النقد، قال لمصراوي سابقًا إن البنك يعتزم البدء في تنفيذ إصدار أول عملة بلاستيكية من فئة 10 جنيهات والمصنوعة من مادة (البوليمر) في شهر يونيو القادم مع افتتاح مطبعة دار النقد في العاصمة الإدارية الجديدة على أن يتم إصدار فئة 20 جنيهًا البلاستيكية بعدها 6 شهور في نهاية ديسمبر المقبل من نفس العام الجاري.

ويعرض الخليج 365 في السطور التالية مزايا استخدام العملات البلاستيكية مقارنة بالورقي:

1-تتمتع بعمر افتراضي أكبر من البنكنوت الورقي فتدوم 3 أضعاف العمر الافتراضي لنظيرتها الورقية.

2-مقاومة للتلف ضد المياه.

3-عملات غير ملوثة للبيئة لصناعتها من مادة "البوليمر.

4-انخفاض تكلفته نظرا لعمرها الافتراضي الأطول.

5-مقاومة للتزييف.

6-تُحسن من مظهر العملة فئة 10 جنيهات لتداولها بشكل كبير.

وتستخدم 6 دول أخرى العملات البلاستيكية، وهي كندا ونيوزيلندا ورومانيا وسلطنة بروناي وبابوا غينيا الجديدة وفيتنام، إلى جانب أستراليا.

وتستخدم دول أخرى عديدة العملة البلاستيكية جنبا إلى جنب مع العملة الورقية، ومنها بريطانيا والمكسيك وروسيا، والسعودية وهي دول لم تلغِ استخدام العملة المعتادة بشكل قاطع حتى الآن.