مدمن يقتل ابنه وشقيقة زوجته ويطلق الرصاص على حماته وشريكة عمره بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم– حسين فتحى:

تخلص مدمن مخدرات من شقيقة زوجته وابنه، رميًا بالرصاص، في قرية بالفيوم، وأطلق النيران على الزوجة ووالدتها، بعد أيام من خروجه من المصحة التي كان يتلقى العلاج بها، وجرى نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى.

تجرد زوج من كافة المشاعر الإنسانية وارتكب جريمة بشعة ضد اسرة زوجته وأطفاله بقرية فيديمين التابعة لمركز سنورس بالفيوم.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي نائب مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أسامة أبو الليل مأمور مركز شرطة سنهور، بمقتل كل من "رحمة. س. أ" 30 عامًا، ربة منزل، ومحمد ناصر 3 أعوام.

وكشفت تحريات المباحث التي قادها العميد ياسر صلاح رئيس المباحث الجنائية بالمديرية، تحت إشراف اللواء صبري العزب مدير الإدارة، أن المتهم خرج حديثًا من إحدى المصحات المختصة بعلاج الإدمان، وفوجئ برفض زوجته العودة إليه، وإصرار أهلها على إنهائه العلاج قبل ذلك.

وأشارت التحريات، إلى أن المتهم أحضر فرد خرطوش، واقتحم منزل أسرة زوجته، وأطلق النيران على أفراد الأسرة ما تسبب فى مقتل شقيقة زوجته بطلقات في الصدر، ونجله، فيما أصيب ابنه الرضيع "مروان" 3 أشهر بطلقة في القدم، وحماته "بدرية. ر" 56 عامًا، ربة منزل.

جرى نقل المصابين والمتوفين إلى مستشفى الفيوم العام، وأخطرت نيابة سنورس للتحقيق.