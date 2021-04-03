الأمم المتحدة تدين مقتل قوات حفظ السلام في هجوم بمالي

ابوظبي - سيف اليزيد - دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في بيان الهجوم الذي أودى بحياة أربعة جنود تشاديين من قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية في شمال مالي.

وقال المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان إن جوتيريش "يدين بأِشد العبارات" الهجوم.

وأضاف أن جوتيريش "يقدم تعازيه الحارة لحكومة وشعب تشاد ويعرب عن تعاطفه العميق مع عائلات وأقارب الضحايا" في الهجوم الذي جرح فيه 19 جنديا آخرين، حسب بيان الأمم المتحدة.

وبسقوط الجنود الأربعة، يرتفع إلى عشرة عدد القتلى في صفوف قوات حفظ السلام في مالي منذ بداية العام.

ودانت بعثة الأمم المتحدة "الهجوم الإرهابي الدنيء" لكنها أكدت أنه "لن يؤثر على تصميمها على مواصلة مهمتها". وقالت إن قوات حفظ السلام "صدت بشجاعة هجوما معقدا نفذه إرهابيون مدججون بالسلاح"، مؤكدة أن المهاجمين تكبدوا خسائر فادحة وتركوا "العديد من قتلاهم" في الميدان.

واستهدف الهجوم الإرهابي على الأرجح، معسكر بعثة الأمم المتحدة في مالي في أغيلهوك حيث تتمركز وحدة للجنود التشاديين على بعد أقل مئتي كيلومتر عن الحدود الجزائرية.

من جانبه، اعلن الجيش المالي في بيان أن جنديين ماليين قتلا وجرح "عشرات" آخرون في هجوم نفذه صباح الجمعة أيضا إرهابيون على الأرجح في ديافارابي (وسط) على بعد 350 كيلومترا شمال شرق باماكو.

وتتمركز بعثة الأمم المتحدة في مالي منذ 2013 وتضم 15 ألف رجل وامرأة، بينهم نحو 12 ألف عسكري.



وتسببت أعمال العنف الإرهابية وغيرها في مقتل الآلاف ونزوح مئات الآلاف على الرغم من تدخل قوات الأمم المتحدة وأخرى أرسلتها فرنسا ودول إفريقية.