الموارد: الخزين المائي يؤمن احتياجات الصيف بعموم المحافظات باستثناء واحدة

وقال المستشار في وزارة الموارد المائية عون ذياب في تصريحات تابعتها الخليج 365، إن "الوزارة حاولت تأمين أو بناء خزين مائي على شكل خزانات لمواجهة الصيف المقبل ،خاصة على نهري دجلة والفرات"، مشيرا الى أن "الخزين المتاح جيد ويؤمن هذا الصيف لغرض إنجاح الخطة الزراعية الصيفية في عموم نهري دجلة والفرات".ولفت الى "وجود بعض الصعوبات لربما ستحصل في نهر ديالى فقط لأن الأمطار هذا العام قليلة جداً في حوض ديالى، إضافة الى أن كميات المياه التي تأتي من نهر سيروان الوادي الرئيسي لسد دربنديخان قليلة أيضاً، وهذه الأسباب في الحقيقة قد تؤدي الى بعض المضايقة في تأمين كافة الاحتياجات الى ديالى".

واوضح أن "الوزارة عملت على أن تكون الخطة الزراعية الصيفية في محافظة ديالى مختصرة على تأمين المياه الى البساتين وزراعة الخضروات فقط، وليس جميع المحاصيل، ومن الممكن تأجيل زراعة المحاصيل خلال الصيف الحالي مثل محصول الذرة الصفراء".



وأضاف أن "المياه متوفرة في عموم المحافظات ما عدا ديالى ،وهناك إجراءات اتخذتها الوزارة تمكنت من خلالها تجاوز الصعوبات في تأمين مياه الشرب للأغراض البلدية وزراعة الخضر والبساتين في ديالى".

وبين أن "هناك مناطق لها أولوية في تأمين المياه وفقاً للخطة الزراعية الخاصة بمحصول الرز مثل محافظتي النجف والديوانية ،وأيضاً في منطقة الرميثة في محافظة المثنى ،وفي ذنائب نهر الفرات في منطقة سوق الشيوخ في الناصرية أيضاً ،ويمكن اعطاؤها نسباً محددة ،وهذا الأمر يعتمد على الخطة التي سيتم الاتفاق عليها بين وزارتي الزراعة والموارد المائية لتحديد المساحات المستهدف زراعتها خلال الصيف المقبل".

واشار الى أن "وزارة الموارد المائية دائماً ما تمنع زراعة الرز على نهر دجلة لأنه يستهلك كميات كبيرة من المياه ويؤثر في باقي المحاصيل".