وزير الثقافة: ضوابط جديدة تخص الاراضي السكنية في الصابيات

وقال وزير الثقافة حسن ناظم في تصريحات صحفية تابعتها "الخليج 365" إن الصابيات منطقة أثرية وزعت كقطع أرض للمواطنين وهنالك شكاوى من قبلهم بشأن حجم المبالغ المستقطعة لأعمال التنقيب.

ولفت الى أن الوزارة بالتعاون مع هيأة الآثار باشرت بوضع معايير وضوابط جديدة لمسألة تنقيب القطع السكنية، حيث تم تخفيض الرسوم المفروضة على المواطنين من 3 ملايين الى 120ألفاً بهدف دعم المواطن ،خاصة لمن يود بناء منزل على الأرض.

