صادرات المغرب من السيارات تعود إلى الارتفاع لتبلغ 15.74 مليار درهم في شهرين

جدة - عبدالحي حسين - كشف مكتب الصرف أن قيمة صادرات السيارات بلغت 15,74 مليار درهم برسم الشهرين الأولين من عام 2021، بزيادة بنسبة 4,1 في المائة مقارنة مع متم فبراير من عام 2020.

وأوضح مكتب الصرف، في نشرته الخاصة بمؤشرات المبادلات الخارجية لشهر فبراير 2021، أن التطور في صادرات السيارات يعود بشكل أساسي إلى زيادة مبيعات قطاع “البناء” بنسبة 8,6 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن الارتفاع في قيمة صادرات السيارات تباطأ بسبب انخفاض مبيعات “الأسلاك”، و”المركبات، والمقاعد الداخلية” بـ3,7 في المائة، و2,2 في المائة على التوالي، مشيرا إلى أن حصة هذا القطاع من إجمالي الصادرات ارتفع بنسبة نقطتين ( 31,7 في المائة).