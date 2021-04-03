مقتل 9 إرهابيين في هجوم لـ"الشباب" على قاعدتين للجيش الصومالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 9 عناصر من حركة الشباب الإرهابية، السبت، خلال هجوم أحبطه الجيش الصومالي على قاعدتين عسكريتين جنوب البلاد.

وأظهرت صور نشرها حساب إذاعة صوت الجيش على فيسبوك، جثث نحو ٩ قتلى من الإرهابيين.

وقال الجيش الصومالي في بيان مقتضب: "أحبطنا هجوماً لحركة الشباب على قواعد فيبلدتي أوديغلى وبريري بمنطقة شبيلي السفلى".



وبحسب البيان فإن قوات الجيش الصومالي نجحت في "تصفية عدد كبير من المليشيات وإلحاق هزيمة فادحة".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن سكان بالمنطقة قولهم إنهم سمعوا دوي انفجارات بعد صلاة الفجر أعقبها إطلاق نار واشتباكات عنيفة بين الطرفين.



وزعمت حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة سيطرتها على قاعدتين للجيش الصومالي ومقتل جنود حكوميين، إضافة إلى مصادرة عتاد عسكري دون تفاصيل أخرى.

وتشن الحركة الإرهابية هجمات مباشرة على قواعد الجيش في المحافظات الواقعة في جنوب ووسط البلاد، لكن غالبا ما يحبطها الجيش.