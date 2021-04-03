المكسيك تسجل 3 آلاف و89 إصابة جديدة و190 وفاة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي- (أ ش أ):

سجلت وزارة الصحة المكسيكية 3 آلاف و89 إصابة و190 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، التي تواجه مستويات عالية للمتوفين جراء الجائحة.

وأفادت الوزارة- في إحصائية جديدة، حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم السبت- بارتفاع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى مليونين و247 ألفا و357 حالة، كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 203 آلاف و854 شخصا، بنسبة فتك حوالي 9%، ما يمثل أحد أعلى المستويات في العالم.

وتعتبر المكسيك الدولة الـ14 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ3 من حيث حصيلة ضحايا المرض.

وفي الوقت نفسه، أشار ممثلو قطاع الصحة مرارا إلى أن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد قد تكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية.

وأظهرت إحصائية منفصلة نشرتها مؤخرا وزارة الصحة أن عدد الوفيات الفعلي قد يكون أعلى بنسبة 60% على الأقل من الحصيلة الرسمية.

وأعرب المسؤولون الصحيون في المكسيك عن قلقهم من وتيرة بطيئة لتزويد البلاد باللقاحات، في الوقت الذي تدخر فيه الدول الغنية احتياطات كبيرة لها.

وفي 26 مارس قال نائب وزير الصحة المكسيكي هوغو لوبيز غاتيل إن الوزارة وزعت الشحنات الأولى من لقاح (سبوتنيك V) الروسي المضاد لفيروس كورونا، وتتوقع وصول شحنات جديدة.​