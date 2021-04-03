لمدة 10 ساعات.. قطع المياه عن عدة قرى بمركز منيا القمح بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

أعلنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح، بالشرقية، برئاسة المحاسب محمود المرسي، رئيس المدينة، عن قطع المياه لمدة 10 ساعات عن عدد من القرى التابعة لرئاسة المركز؛ لإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة لمحطة المياه المرشحة بقرية بندف.

ومن المُقرر أن تكون فترة الانقطاع من الثامنة صباح اليوم السبت، ولمدة 10 ساعات حتى السادسة مساءً؛ وذلك ضمن إجراءات الصيانة الشهرية لمحطة المياه المرشحة.

ووستتأثر طوال فترة الانقطاع قرى: "بندف – العقدة – كفر عثمان عطية – الميمونة – خلوة الشعراوي – بني قريش – السنيطة – كفر الدير – أبو طوالة – عزبة سيدهم – عزبة صديق".