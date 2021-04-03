تهم جديدة تلاحق لقاح أسترا زينيكا

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا إنها حددت 30 حالة من حالات حدوث تجلط دموي نادر بعد استخدام لقاح أسترا زينيكا المضاد لكوفيد-19 بزيادة 25 حالة عما أفادت به الوكالة سابقا.

وأضافت الوكالة أنها لم تتلق أي تقارير عن حدوث تجلط بعد استخدام اللقاح الذي تصنعه شركتا بايونتيك وفايزر.

وقالت الوكالة يوم الجمعة لصحيفتي فاينانشال تايمز وجارديان إن سبعة ممن تلقوا لقاح أسترا زينيكا توفوا بعد تسجيل حالات تجلط الدم النادرة.

وأكدت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية والوكالة الأوروبية للأدوية ومنظمة الصحة العالمية أن فوائد اللقاح في الوقاية من كوفيد-19 تفوق بكثير أي خطر محتمل للإصابة بجلطات الدم.

وتفرض بعض الدول قيودا على استخدام لقاح أسترا زينيكا بينما استأنفت دول أخرى التطعيم مع استمرار التحقيقات في تقارير عن حدوث جلطات دموية نادرة وأحيانا شديدة.