الرئيس الأرجنتيني يعلن إصابته بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، السبت، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الأرجنتين في تغريده له على حسابه الخاصة بموقع "تويتر": "أود إبلاغ الجميع أنه في نهاية اليوم، وبعد إصابتي بحمى وصداع خفيف، أجريت اختبار لفيروس كورونا، والذي اتضح أن نتائجه إيجابية".



وتابع ألبرتو فرنانديز، "ليعلم الجميع أنني بصحة جيدة، كنت أرغب في الاحتفال بعيد ميلادي الذي يحل هذه الأيام بدون هذه الأخبار، ورغم ذلك فإنني في حالة معنوية جيدة، وأشعر بالامتنان لتعبيرات المودة الكثيرة التي أغدقها علي الكثيرون ممن تذكروا هذه المناسبة".

وأمس الجمعة، أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن الأرجنتين سجلت 14 ألفًا و430 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و363 ألفًا و251 حالة.



وأفادت الجامعة، بأنه تم تسجيل 83 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 55 ألفًا و941 حالة، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل في الأرجنتين بلغ 680 ألفًا و590 شخصًا.